Μπροστά στα μάτια αστυνομικών αυτοκτόνησε βασικός ύποπτος σε μια υπόθεση δολοφονίας που είχε συγκλονίσει την Οκλαχόμα το 2010. Ο 54χρονος Μάικλ Τόμας φέρεται να είχε ξυλοκοπήσει μέχρι θανάτου την 34χρονη Τζούλι Μίτσελ μπροστά στα μάτια του μωρού της, πριν από 15 χρόνια.

«Ο Τόμας, 54 ετών, αυτοπυροβολήθηκε κατά τη διάρκεια ανάκρισης που έγινε μέσω Ζοom στις 31 Μαΐου, αφού βρισκόταν στην κλήση για περίπου 45 λεπτά», δήλωσε στην εφημερίδα «The Oklahoman» ο σοκαρισμένος δικηγόρος του, Εντ Μπλάου.

Ο Μάικλ Τόμας είχε ζητήσει η συνάντησή του με τους αστυνομικούς να είναι διαδικτυακή και όχι κατά πρόσωπο, σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα.

«Το τηλέφωνο έπεσε ακριβώς δίπλα στο κεφάλι του, οπότε τον ακούσαμε να πεθαίνει, ακούσαμε τον επιθανάτιο ρόγχο», δήλωσε ο δικηγόρος την Τρίτη. «Ήταν τόσο σοκαριστικό και φρικτό, δεν μπορείτε να φανταστείτε».

⚠️ WARNING: This post contains graphic descriptions of violence.



A person of interest in the 2010 cold case murder of Oklahoma mother Julie Mitchell, 34, died by suicide in the middle of a Zoom call with police. Michael Thomas, 54, a longtime person of interest, shot himself in… pic.twitter.com/u3pS41wMFV