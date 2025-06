Το Κίεβο απέρριψε σήμερα τις προτάσεις της Μόσχας για ειρηνική διευθέτηση της σύγκρουσης, στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου διαπραγματεύσεων που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Οι ουκρανικές Αρχές χαρακτήρισαν τους όρους της Ρωσίας ως μη ρεαλιστικά «τελεσίγραφα» που, όπως υποστήριξαν, δεν μπορούν να συμβάλουν στον τερματισμό του πολέμου.

«Αντί να απαντήσει στις εποικοδομητικές προτάσεις μας στην Κωνσταντινούπολη, η ρωσική πλευρά παρουσίασε μια σειρά από παλαιότερα τελεσίγραφα που δεν οδηγούν την κατάσταση πιο κοντά στην πραγματική ειρήνη», υπογραμμίζει ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. «Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με προηγούμενες υποσχέσεις της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων προς τις ΗΠΑ, ότι θα πρότεινε κάτι ρεαλιστικό και εφικτό αυτήν την εβδομάδα στην Κωνσταντινούπολη», συμπληρώνει.

Ukraine’s official conclusions following the second meeting in Istanbul.



Russia has not responded to our document outlining Ukraine's vision for ending the war. We sent it ahead of the meeting. During the meeting, our delegation asked the Russians what were their considerations.…