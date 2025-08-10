Ο Χάρτης Επικινδυνότητας που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας προβλέπει για τη Δευτέρα (11/8) πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Πολύ υψηλός κίνδυνος σε:

  • Αττική
  • Κύθηρα
  • Βοιωτία
  • Εύβοια
  • Σκύρο
  • Αργολίδα
  • Κορινθία
  • Ηλεία
  • Φωκίδα
  • Αιτωλοακαρνανία
  • Πρέβεζα
  • Έβρο
  • Σαμοθράκη
  • Λήμνο
  • Λέσβο
  • Χίο
  • Ψαρά
  • Φθιώτιδα
  • Αχαΐα
  • Αρκαδία
  • Λακωνία

Υψηλός κίνδυνος στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα και σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής.