Ο Χάρτης Επικινδυνότητας που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας προβλέπει για τη Δευτέρα (11/8) πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Πολύ υψηλός κίνδυνος σε:

Αττική

Κύθηρα

Βοιωτία

Εύβοια

Σκύρο

Αργολίδα

Κορινθία

Ηλεία

Φωκίδα

Αιτωλοακαρνανία

Πρέβεζα

Έβρο

Σαμοθράκη

Λήμνο

Λέσβο

Χίο

Ψαρά

Φθιώτιδα

Αχαΐα

Αρκαδία

Λακωνία

Υψηλός κίνδυνος στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα και σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής.