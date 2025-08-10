Ο Χάρτης Επικινδυνότητας που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας προβλέπει για τη Δευτέρα (11/8) πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας.
Πολύ υψηλός κίνδυνος σε:
- Αττική
- Κύθηρα
- Βοιωτία
- Εύβοια
- Σκύρο
- Αργολίδα
- Κορινθία
- Ηλεία
- Φωκίδα
- Αιτωλοακαρνανία
- Πρέβεζα
- Έβρο
- Σαμοθράκη
- Λήμνο
- Λέσβο
- Χίο
- Ψαρά
- Φθιώτιδα
- Αχαΐα
- Αρκαδία
- Λακωνία
Υψηλός κίνδυνος στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα και σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής.