Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια της εξαφάνισης μιας 52χρονης γυναίκας από την περιοχή της Άνω Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη.

Τα ίχνη της γυναίκας είχαν χαθεί χθες το πρωί με το Χαμόγελο του Παιδιού να εκδίδει missing alert για τον εντοπισμό της.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγο το Χαμόγελο του Παιδιού, η περιπέτεια της γυναίκας είχε αίσιο τέλος, «δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν».

«Η ενήλικη βρέθηκε στην περιοχή της Άνω Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη και λαμβάνει τη φροντίδα που χρειάζεται», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.