Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι έδωσε εντολή στον στρατό να επιτρέψει σε περισσότερους δημοσιογράφους του ξένου Τύπου να εργαστούν υπό τον έλεγχο του στρατού στη Λωρίδα της Γάζας.

«Αποφασίσαμε και δώσαμε εντολή στους στρατιώτες να προσκαλέσουν ξένους δημοσιογράφους, περισσότερους ξένους δημοσιογράφους, πολλούς», δήλωσε ο Νετανιάχου κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Υπάρχει ένα πρόβλημα με την εγγύηση της ασφάλειας, αλλά νομίζω ότι μπορεί να γίνει με υπεύθυνο και συνετό τρόπο ώστε να διαφυλαχθεί η δική σας ασφάλεια», πρόσθεσε, δηλώνοντας ότι η οδηγία εκδόθηκε «πριν από δύο ημέρες». Ωστόσο, δεν έδωσε περισσότερα στοιχεία.

Από την αρχή του πολέμου κατά της Χαμάς στη Γάζα, σε αντίποινα για την αιματηρή επίθεσή της την 7η Οκτωβρίου 2023, ο διεθνής Τύπος δεν έχει επιτραπεί να εργαστεί ελεύθερα στο παλαιστινιακό έδαφος.

Μόνο μερικά μέσα ενημέρωσης που επιλέχτηκαν προσεκτικά εισήλθαν στη Λωρίδα της Γάζας, μαζί με τον ισραηλινό στρατό, με τα ρεπορτάζ τους να υπόκεινται σε αυστηρή στρατιωτική λογοκρισία.

Ο διεθνής Τύπος εργάζεται βασιζόμενος σε ντόπιους δημοσιογράφους και τοπικούς ανταποκριτές, οι οποίοι πλήρωσαν βαρύ τίμημα στη σύγκρουση: σχεδόν 200 έχουν σκοτωθεί σε 20 μήνες από τον ισραηλινό στρατό, τουλάχιστον 45 μεταξύ αυτών κατά την άσκηση των καθηκόντων της, σύμφωνα με τους Δημοσιογράφους Χωρίς Σύνορα.

Οι ΔΧΣ κατηγορούν τις ισραηλινές αρχές ότι επιβάλλουν «αποκλεισμό των μέσων ενημέρωσης» στη Γάζα «απαγορεύοντας την είσοδο σε ξένους δημοσιογράφους» και «ενορχηστρώνοντας τον αμείλικτο έλεγχο των πληροφοριών».

