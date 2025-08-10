Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βάνς, δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον εργάζεται για τη διοργάνωση μιας συνάντησης μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Βάνς έκανε αυτές τις δηλώσεις σε συνέντευξή του στο Fox News.

Ανέφερε στο αμερικανικό μέσο ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται στη διαδικασία προγραμματισμού του πότε οι δύο ηγέτες θα μπορούσαν να συναντηθούν και να συζητήσουν τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Πρόσθεσε επίσης ότι δεν θεωρεί παραγωγικό να καθίσουν Πούτιν και Ζελένσκι να συζητήσουν πριν από τη σύνοδο στην Αλάσκα.

Την ίδια ώρα, η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της φέρεται να παρουσίασαν ένα σχέδιο διαπραγματεύσεων στον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ.

Το αμερικανικό δίκτυο NBC News επικαλείται πρόσωπο που είναι γνώστης των συζητήσεων.

Αναφέρει ότι οι αξιωματούχοι έδωσαν στον Βάνς ένα περίγραμμα σχεδίου για το τι ζητούν από τις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία.

Το σχέδιο αναμένεται να εξεταστεί από τον Ντόναλντ Τραμπ καθώς προετοιμάζεται για τη συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν την Παρασκευή.