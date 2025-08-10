Σε 5 συνολικά συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικοί Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου, δίνοντας τέλος στη δράση δύο ομάδων που εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στο νησί.

Συνολικά κατασχέθηκαν 143 γραμμ. κοκαΐνης, 186 γραμμ. κάνναβης, 22 γραμμ. MDMA συσκευασμένα σε 250 «φιξάκια» έτοιμα προς διαμοιρασμό, 34 δισκία XTC, 4 όπλα, 2 οχήματα κ.α. Σε βάρος των 5 συλληφθέντων σχηματίσθηκαν ξεχωριστές ποινικές δικογραφίες για τα κατά περίπτωση αδικήματα της κατοχής – διακίνησης ναρκωτικών, βίας κατά υπαλλήλων – δικαστικών λειτουργών και οπλοκατοχή.

Στην πρώτη περίπτωση, από την ΟΠΚΕ, συνελήφθησαν το βράδυ της Παρασκευής τρεις άνδρες ηλικίας 38, 39 και 42 ετών με καταγωγή από την Αλβανία. Αρχικά, οι πάνοπλοι αστυνομικοί έκαναν σήμα στο ΙΧ αυτοκίνητο που επέβαιναν ο 39χρονος με τον 42χρονο να σταματήσει για έλεγχο, αυτό δεν έγινε και ξεκίνησε σύντομη καταδίωξη. Ακόμη κι όταν ακινητοποιήθηκαν, οι δύο συλληφθέντες προέβαλαν σθεναρή αντίσταση. Παράλληλα σε κοντινή απόσταση εντοπίσθηκε δεύτερο Ι.Χ. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο 38χρονος κατηγορούμενος και ακινητοποιήθηκε.

Στη δεύτερη περίπτωση, συνελήφθησαν το μεσημέρι του Σαββάτου ένας 30χρονος Αλβανός και ένας 24χρονος Έλληνας, μετά από έλεγχο που έγινε σε ΙΧ αυτοκίνητο και μοτοσικλέτα. Ακολούθησε έλεγχος, παρουσία αστυνομικού σκύλου, στις οικείες όπου κατασχέθηκαν τα ναρκωτικά.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου. Η εξιχνίαση των υποθέσεων εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών.