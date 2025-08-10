Διευκρινίσεις, σχετικά με το περιστατικό σε θάλαμο ανελκυστήρα στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», δίνει η διοίκηση του νοσηλευτικού ιδρύματος, η οποία για την πλήρη διερεύνηση του συμβάντος, έχει διατάξει Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ)..

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «σήμερα και ώρα περίπου 13:15, σημειώθηκε περιστατικό σε θάλαμο ανελκυστήρα, ο οποίος, σύμφωνα με δήλωση της εργαζόμενης τεχνολόγου που επέβαινε, κινήθηκε απροσδόκητα προς τα κάτω. Η εργαζόμενη εξήλθε χωρίς να υποστεί τραυματισμό και συνέχισε την εργασία της με δική της πρωτοβουλία.

Από τον επιτόπιο έλεγχο που διενήργησαν οι τεχνικοί, ο ανελκυστήρας διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε κανονικά. Παρ’ όλα αυτά, η Διοίκηση αποφάσισε την άμεση ακινητοποίησή του για λόγους ασφαλείας, έως την ολοκλήρωση πλήρους τεχνικού ελέγχου.

Ο ανελκυστήρας διαθέτει εν ισχύ όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά συντήρησης, και οι προγραμματισμένες συντηρήσεις πραγματοποιούνται κανονικά από αδειοδοτημένη εταιρεία, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα. Σημειώνεται ότι η τελευταία συντήρηση του ανελκυστήρα πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουλίου 2025».

Θυμίζουμε ότι το μεσημέρι της Κυριακής παρουσιάστηκε βλάβη σε κεντρικό ασανσέρ που εξυπηρετεί τα Επείγοντα, καθώς και πλήθος τμημάτων και κλινικών του νοσοκομείου.

Για το θέμα ενημέρωσε και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος με ανακοίνωσή του.

Βλάβη σε κεντρικό ασανσέρ στο νοσοκομείο Γ.Γεννηματάς. ευτυχώς δεν έχουμε τραυματισμό

Μάλιστα ο κ. Γιαννάκος επισυνάπτει και φωτογραφία την ώρα ακριβώς που υποχωρούσε το ασανσέρ όπως την τράβηξε η τεχνολόγος:

και γράφει στη συνέχεια ο κ. Γιαννάκος εξιστορώντας το περιστατικό:

«Σήμερα το μεσημέρι στο νοσοκομείο ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ είχαμε βλάβη σε κεντρικό ασανσέρ που εξυπηρετεί τα επείγοντα και πολλά τμήματα και κλινικές του νοσοκομείου.

Συνάδελφος τεχνολόγος κλήθηκε να διενεργήσει επείγουσα ακτινογραφία στη χειρουργική κλινική.

Πήρε το ασανσέρ από το ισόγειο μαζί με το φορητό ακτινολογικό μηχάνημα για να ανέβει στο τρίτο όροφο που είναι η χειρουργική κλινική.

Όταν έφθασε στο τρίτο όροφο άνοιξε η πόρτα του ασανσέρ και προσπάθησε να βγεί έξω με το μηχάνημα.

Ξαφνικά με ανοικτή τη πόρτα το ασανσέρ άρχισε να υποχωρεί προς τα κάτω.

Ή συνάδελφος είχε μισό βγάλει έξω από τη πόρτα το μηχάνημα.

Κατατρόμαξε ζήτησε βοήθεια και την τελευταία στιγμή με τη βοήθεια συνοδού κατάφερε να βγει έξω με το μηχάνημα.

Μπορούσε να εγκλωβιστεί μέσα στο ασανσέρ και να την καταπλακώσει το μηχάνημα.

Ευτυχώς δεν είχαμε κανένα τραυματισμό συναδέλφου ή και ασθενή.

Το ασανσέρ είναι ακινητοποιημένο. Εκλήθει η αστυνομία που ήδη διεξάγει έρευνα.

Επισημαίνουμε ότι τα νοσοκομεία κάνουν κανονικά τις συντηρήσεις των ασανσέρ και διαθέτουν πιστοποιητικά καλής λειτουργίας από πιστοποιημένες εταιρείες.

Από ότι με ενημέρωσαν στο συγκεκριμένο ασανσέρ έχει γίνει συντήρηση και διαθέτει πιστοποιητικό ασφαλούς λειτουργίας.

Τι σόι ελέγχους κάνουν αυτές οι εταιρείες.

Διεξάγεται έρευνα από την αστυνομία, όπως θα διεξαχθεί ΕΔΕ. Να αποδοθούν οι ευθύνες όπου υπάρχουν. Οι εταιρείες πιστοποίησης επιτέλους να κάνουν καλά τη δουλειά τους»