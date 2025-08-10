Πυροβολισμοί σε νυχτερινό κέντρο στον Ισημερινό την Κυριακή είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο οκτώ ανθρώπων και τον τραυματισμό τριών ακόμη, στο πιο πρόσφατο περιστατικό βίας που πλήττει τη χώρα της Νότιας Αμερικής, ανακοίνωσαν οι Αρχές, σύμφωνα με το AP.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη αγροτική περιοχή Σάντα Λουσία, στην παράκτια επαρχία Γκουάγιας, η οποία θεωρείται μία από τις πιο επικίνδυνες της χώρας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, επτά από τα θύματα, ηλικίας μεταξύ 20 και 40 ετών, σκοτώθηκαν μέσα στο κλαμπ, ενώ ο όγδοος υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο.

Οι Αρχές ανέφεραν ότι οι βαριά οπλισμένοι δράστες έφτασαν στο σημείο με μοτοσικλέτες και δύο οχήματα.

Δεν έγινε αμέσως γνωστό το κίνητρο της επίθεσης, η οποία σημειώθηκε δύο ημέρες μετά από επίθεση ενόπλων σε πλοιάριο κοντά στην επαρχία Ελ Όρο, στα νοτιοδυτικά της χώρας. Στην επίθεση εκείνη σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι, ενώ αρκετοί ακόμη αγνοούνται, καθώς οι δράστες εκτόξευσαν εκρηκτικά στο σκάφος.