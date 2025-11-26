Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης, σε σχολικό συγκρότημα της Πάτρας, όταν άγνωστο άτομο, πιθανόν μαθητής, έριξε κροτίδα εν ώρα λειτουργίας.

Η κροτίδα εξερράγη έξω από αίθουσα διδασκαλίας, με αποτέλεσμα θραύσμα να τραυματίσει 12χρονο μαθητή του γυμνασίου που συστεγάζεται με το λύκειο.

Σύμφωνα με το tempo24.gr, ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων για τις πρώτες βοήθειες και λίγο αργότερα έλαβε εξιτήριο.

Η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πατρών διενεργεί προανάκριση, ενώ έχει σχηματιστεί δικογραφία κατά αγνώστων για παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών.