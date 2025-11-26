Η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε σε μια ακόμη κίνηση στρατηγικής σημασίας για την παρουσία της στις αγορές και την ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας. Η τράπεζα ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση νέου Πράσινου Ομολόγου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας ύψους €500 εκατ., πετυχαίνοντας το χαμηλότερο πιστωτικό περιθώριο που έχει καταγραφεί ποτέ για αντίστοιχη έκδοση της Πειραιώς.

Το ομόλογο έχει διάρκεια έξι ετών και δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε, με ημερομηνία διακανονισμού την 2α Δεκεμβρίου 2025 και διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου, στην αγορά Euro MTF. Η αξιολόγηση της έκδοσης αναμένεται να διαμορφωθεί στην επενδυτική βαθμίδα «Baa2» από τον οίκο Moody’s, ενισχύοντας περαιτέρω τη συνολική πιστοληπτική εικόνα της τράπεζας.

Πράσινο αποτύπωμα και ενίσχυση MREL

Τα κεφάλαια της έκδοσης θα κατευθυνθούν στη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση επιλέξιμων πράσινων επενδύσεων, βάσει του Πλαισίου Πράσινων Ομολόγων της Πειραιώς, στηρίζοντας ταυτόχρονα τον δείκτη MREL της τράπεζας. Η κίνηση έρχεται λίγες ημέρες μετά την αναβάθμιση της Πειραιώς σε «AAA» από τον MSCI σε θέματα ESG, την υψηλότερη δυνατή αξιολόγηση, που την καθιστά τη μοναδική ελληνική εταιρεία με αυτό το status και μία από τις λίγες διεθνώς στον τραπεζικό κλάδο.

Η Πειραιώς έχει πλέον τέσσερις πράσινες εκδόσεις συνολικού ύψους €2,15 δισ., επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προσήλωσή της στη βιωσιμότητα. Από τις προηγούμενες εκδόσεις, περίπου €800 εκατ. έχουν ήδη διοχετευθεί σε επιλέξιμα πράσινα έργα, δημιουργώντας απτό θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Ισχυρή διεθνής επενδυτική ζήτηση

Η νέα έκδοση προσέλκυσε περισσότερους από 120 θεσμικούς επενδυτές, με το 66% της κατανομής να αφορά διαχειριστές κεφαλαίων, το 29% τράπεζες και το 5% λοιπούς επενδυτές. Πάνω από το 80% των τίτλων διατέθηκαν σε διεθνή χαρτοφυλάκια, με μεγαλύτερη ζήτηση από Γαλλία (27%), Ηνωμένο Βασίλειο (23%) και Ιταλία (10%). Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πλειοψηφία της τοποθέτησης πήγε σε επενδυτές με ισχυρή ESG στόχευση.

Το βιβλίο προσφορών υπερκαλύφθηκε περισσότερο από 4 φορές, ξεπερνώντας τα €2 δισ. έναντι στόχου €500 εκατ. Η υψηλή συμμετοχή επέτρεψε στην Πειραιώς να μειώσει το πιστωτικό περιθώριο στα 98 μονάδες βάσης από τον αρχικό στόχο των 125 μ.β., οδηγώντας σε τελικό κουπόνι 3,375% και τιμή διάθεσης 99,995%.

Σημαντικό βήμα για τη στρατηγική χρηματοδότησης

Η επιτυχής ολοκλήρωση της έκδοσης ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της Πειραιώς στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και επιβεβαιώνει τη θετική εικόνα που διαμορφώνεται για τον όμιλο τα τελευταία χρόνια. Η συμμετοχή μεγάλων διεθνών επενδυτών, σε συνδυασμό με το ιστορικά χαμηλό περιθώριο, αποτελεί ένδειξη εμπιστοσύνης τόσο στη χρηματοοικονομική σταθερότητα όσο και στη στρατηγική βιωσιμότητας που εφαρμόζει η τράπεζα.

Η έκδοση πραγματοποιήθηκε με συντονιστές κύριους αναδόχους τις Barclays Bank Ireland, BofA Securities, Commerzbank, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank και IMI–Intesa Sanpaolo. Νομικοί σύμβουλοι της Πειραιώς ήταν οι Allen & Overy και η δικηγορική εταιρεία Μπερνίτσας.