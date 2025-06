Την εκλογή ως προέδρου της Πολωνίας του εθνικιστή υποψηφίου Κάρολ Ναβρότσκι, ο οποίος κέρδισε με μικρή διαφορά τον φιλοευρωπαίο δήμαρχο της Βαρσοβίας χαιρέτισε σήμερα ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν.

«Πόσο σασπένς! Συγχαρητήρια στον πρόεδρο @NawrockiKn για τη φανταστική νίκη του στις πολωνικές προεδρικές εκλογές», αντέδρασε στο X ο ούγγρος ηγέτης, ο οποίος συμμερίζεται το ίδιο όραμα υπέρ της εθνικής κυριαρχίας των κρατών μελών της ΕΕ έναντι των Βρυξελλών. «Ανυπομονούμε να δουλέψουμε μαζί σας», πρόσθεσε.

What a nail-biter! Congratulations to President @NawrockiKn on his fantastic victory in the Polish presidential elections. We are looking forward to working with you on strengthening the Visegrad cooperation. Powodzenia, Panie Prezydencie!