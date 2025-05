Μέσα σε έναν κόσμο γεμάτο ταραχή, ένα αστείο και αθώο βίντεο μπορεί να είναι ό,τι χρειαζόμαστε για να χαμογελάσουμε. Ένα μικρό αγόρι από την Ασία κατάφερε να ενώσει το διαδίκτυο απλώς χορεύοντας.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post, το viral ξεκίνησε από έναν χρήστη στο Χ, τον @itsme_urstruly, ο οποίος ανέβασε το βίντεο με τη λεζάντα: «Αυτός είναι ο τρόπος που όλοι πρέπει να νιώθουμε τη μουσική». Το βίντεο με τον μικρό που λικνίζεται σε ρυθμούς Pitbull έχει ξεπεράσει τα 14 εκατομμύρια προβολές και τα σχόλια πέφτουν βροχή.

«Τι τέλειο vibe!», έγραψε κάποιος, ενώ ένας άλλος παρατήρησε χιουμοριστικά: «Έχει το ύφος μεθυσμένου υπαλλήλου σε καραόκε στις 4 το πρωί, οι εκφράσεις είναι όλα τα λεφτά».

Άλλοι απλά δήλωσαν: «Αγαπώ αυτό το παιδί!» ή «Εγώ το Σάββατο στο κλαμπ, μετά από 4 σφηνάκια».

Is he the new ‘Rizzler’ kid? Internet is obsessed with dancing little boy: ‘Love this kid’ https://t.co/VGVOqKRRNO pic.twitter.com/fSDotWWioI