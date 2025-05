Συναγερμό στις αρχές ασφαλείας σήμανε περιστατικό με επίθεσης με μαχαίρι στο εμπορικό κέντρο Northland στη Μελβούρνη της Αυστραλίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες ανεπίσημες πληροφορίες έχουν τραυματιστεί τέσσερις άνθρωποι ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί.

BREAKING: Up to four people stabbed in terrifying attack at Northland Shopping Centre in Preston Australia, leading to immediate lockdown. pic.twitter.com/tINf89V8Bu