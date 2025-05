Σφοδρές βροχοπτώσεις έπληξαν σήμερα την ανατολική Αυστραλία, προκαλώντας σοβαρές πλημμύρες που οδήγησαν στον αποκλεισμό περίπου 50.000 ανθρώπων και είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός κατοίκου, όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς.

«Πρέπει επίσης να πω ότι προετοιμαζόμαστε και για άλλα άσχημα νέα τις επόμενες 24 ώρες. Αυτή η φυσική καταστροφή είναι φρικτή για τούτη την κοινότητα», τόνισε ο κ. Μινς μιλώντας στον Τύπο.

🇦🇺 TORRENTIAL RAINS DEVASTATE AUSTRALIA’S EAST, TOWNS BRACE FOR MORE FLOODS



Flash floods have cut off towns, stranded families on rooftops, and claimed at least one life as a coastal storm slams New South Wales with months’ worth of rain in two days.



Taree was hit hardest,… https://t.co/glJypST5LK pic.twitter.com/8wCBBMrVRf — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 22, 2025

Κάποιοι κάτοικοι αναγκάστηκαν να ανέβουν στις στέγες των σπιτιών τους για να σωθούν από τα πλημμυρισμένα νερά, την ώρα που οι αρχές κινητοποίησαν μεγάλη επιχείρηση διάσωσης, χρησιμοποιώντας ελικόπτερα, βάρκες και drones.

Σε ορισμένες περιοχές της Νέας Νότιας Ουαλίας, οι καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις των τελευταίων δύο ημερών ξεπέρασαν τα επίπεδα τετραμήνου, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα.

There are currently 83 warnings active for the state with multiple communities now isolated.



We've had numerous requests for flood rescue in Wingham, Taree, Coffs Harbour and surrounds, and are prioritising people who are isolated and trapped.



Read more: https://t.co/yvJE1m2wjG pic.twitter.com/EG7oIVol19 — NSW SES (@NSWSES) May 20, 2025

«Πρέπει να πω πως περιμένουμε ακόμα χειρότερα νέα τις επόμενες 24 ώρες. Αυτή η φυσική καταστροφή ήταν καταστροφική για την τοπική κοινωνία», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο πρωθυπουργός της Πολιτείας, Κρις Μινς.

Η πόλη Κέμψι, αγροτικό κέντρο χτισμένο στις όχθες του ποταμού ΜακΛι, βρέθηκε εντελώς αποκομμένη από τον υπόλοιπο κόσμο χωρίς σχεδόν καμία προειδοποίηση, σύμφωνα με όσα είπε η δήμαρχος Κίνι Ρινγκ στο AFP.

One in 500-year flood isolates almost 50,000 people in NSW as BoM warns of more rain: Coffs Harbour, Port Macquarie, Taree, Kempsey, Sawtell, Dorrigo, Barrington Tops, Wingham and Yarrowitch were in line for more rain. https://t.co/qJomM9Bdcj pic.twitter.com/S0r1o0RBfx — Lynie (@lynlinking) May 21, 2025

«Συνήθως ο ήχος της βροχής σε τσίγκινη σκεπή είναι χαλαρωτικός, αλλά αυτή τη στιγμή είναι εκκωφαντικός και τρομακτικός», ανέφερε την Πέμπτη. «Οι καταρρακτώδεις βροχές είναι συνεχείς, και κάθε φορά που ξεσπά νέα μπόρα, αναρωτιέσαι τι έπεται».

Η ίδια σημείωσε πως περισσότεροι από 20.000 κάτοικοι είναι αποκλεισμένοι μόνο στον δικό της δήμο, με αρκετούς να μην έχουν πρόσβαση ούτε σε φάρμακα ούτε σε βασικές προμήθειες.

«Δεν πρόκειται για πλημμύρα όπως αυτές που έχουμε ξαναδεί εδώ και πολύ καιρό.»

Ο Κρις Μινς συμπλήρωσε ότι σχεδόν 50.000 άνθρωποι ενδέχεται να παραμείνουν αποκλεισμένοι λόγω των πλημμυρών στη βόρεια ακτή της Πολιτείας, μια περιοχή όπου τα ποτάμια κατεβαίνουν από τραχείς λόφους και καταλήγουν στη γόνιμη πεδιάδα.

Οι αρχές εκφράζουν φόβους πως τουλάχιστον τρία άτομα έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενα.