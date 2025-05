Το Ισραήλ απάντησε απορριπτικά στις επικρίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία γνωστοποίησε πως σκοπεύει να επανεξετάσει τη συμφωνία σύνδεσης με το Τελ Αβίβ, λόγω των εξελίξεων και της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Λωρίδα της Γάζας.

«Απορρίπτουμε εντελώς την κατεύθυνση» που επέλεξε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας, «αντανακλά πλήρη παρανόηση της περίπλοκης πραγματικότητας με την οποία είναι αντιμέτωπο το Ισραήλ», ανέφερε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών Όρεν Μαρμοστέιν μέσω X.

