Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,3 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στα ανοικτά του Άνγκοραμ, στη βορειοδυτική Παπούα Νέα Γουινέα, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) και το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται περίπου 80 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Άνγκοραμ και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 10 χιλιόμετρα.

