Τα βλέμματα κέρδισε ο βουλευτής Ρικάρντο Μάγκι όταν εμφανίστηκε στην ιταλική Βουλή των Αντιπροσώπων με ένα λευκό σεντόνι με δύο τρύπες στα μάτια παριστάνωντας το…φάντασμα.

Ο βουλευτής επέλεξε να μεταμφιεστεί έτσι για να διεκδικήσει την ανάγκη διεξαγωγής δημοψηφίσματος και κατέληξε να αποβληθεί από την ολομέλεια κατά τη διάρκεια της ώρας των ερωτήσεων με την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

Ο Πρόεδρος της Βουλής, Λορέντσο Φοντάνα, απέβαλε τον βουλευτή του κόμματος «Περισσότερη Ευρώπη», ο οποίος φορούσε το σεντόνι στο οποίο ήταν γραμμένη η λέξη «δημοψήφισμα». Η αναφορά σχετίζεται με τη διαβούλευση που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου σχετικά με την ιταλική ιθαγένεια, μεταξύ άλλων θεμάτων.

«Θυμάστε, Πρόεδρε Μελόνι, όταν κατηγορούσατε την κυβέρνηση για φίμωση των δημοψηφισμάτων, για αποθάρρυνση της συμμετοχής, θυμάστε; Ήταν το 2016 και το 2022», φώναξε ο βουλευτής καθώς η ασφάλεια τον οδηγούσε έξω και ο πρωθυπουργός χαμογελούσε.

Possono trascinare il fantasma del Referendum via dall’aula ma non ci fermeranno nel tentare di informare gli italiani.



Chiediamo solo che il Presidente del Consiglio informi i cittadini sul voto referendario. Non le stiamo chiedendo un favore, è un suo preciso dovere.



L’8 e 9… pic.twitter.com/xEKCgpUnsb