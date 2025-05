«Η Χαμάς διέψευσε σήμερα ότι η απελευθέρωση του Ισραηλινοαμερικανού ομήρου Ιντάν Αλεξάντερ μία ημέρα νωρίτερα ήταν αποτέλεσμα της ισραηλινής “στρατιωτικής πίεσης”», όπως δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμιν Νετανιάχου.

«Η επιστροφή του Ιντάν Αλεξάντερ είναι το αποτέλεσμα σοβαρής επικοινωνίας με την αμερικανική κυβέρνηση και των προσπαθειών μεσολαβητών, και όχι το αποτέλεσμα της ισραηλινής επίθεσης ή της ψευδαίσθησης στρατιωτικής πίεσης», δήλωσε η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση σε ανακοίνωση.

Η Χαμάς απελευθέρωσε τη Δευτέρα τον Ιντάν Αλεξάντερ, έπειτα από περισσότερους από 19 μήνες αιχμαλωσίας στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Νετανιάχου δήλωσε τη Δευτέρα ότι η απελευθέρωση του 21χρονου στρατιώτη ήταν το αποτέλεσμα του «νικηφόρου συνδυασμού» της στρατιωτικής πίεσης του Ισραήλ και της πολιτικής πίεσης της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ.

«Αυτό κατέστη δυνατό χάρη στη δική μας στρατιωτική πίεση και στην πολιτική πίεση που ασκήθηκε από τον πρόεδρο Τραμπ. Είναι ένας νικηφόρος συνδυασμός», δήλωσε ο ίδιος σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του λίγα λεπτά μετά την άφιξη του Αλεξάντερ στο Ισραήλ.

Redemption of Hostages: Staff-Sgt. Edan Alexander, at the emotional reunion with members of his family at Tel Aviv Sourasky Medical Center.



Family members recited the Shehecheyanu blessing: "…who has granted us life, sustained us and enabled us to reach this occasion." pic.twitter.com/kaU6ozvzqt