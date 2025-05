Η Χαμάς απελευθέρωσε έναν Ισραηλινοαμερικανό όμηρο που κρατούνταν αιχμάλωτος επί 19 μήνες στις ισραηλινές δυνάμεις στο πλαίσιο των προσπαθειών για την επίτευξη νέας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, ανακοίνωσε η οργάνωση.



Ο Εντάν Αλεξάντερ, 21 ετών, υπηρετούσε στον ισραηλινό στρατό στα σύνορα της Γάζας όταν αιχμαλωτίστηκε από μαχητές της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.



Τη Δευτέρα, το Ισραήλ διέκοψε για λίγες ώρες τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στη Γάζα για να διευκολύνει τη μεταφορά. Ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε στο BBC ότι η απελευθέρωση αποσκοπούσε σε χειρονομία καλής θέλησης ενόψει της επίσκεψης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη Μέση Ανατολή την Τρίτη.

Ο κ. Αλεξάντερ πιστεύεται ότι είναι ο τελευταίος πολίτης των ΗΠΑ που κρατείται από τη Χαμάς και ήταν ακόμη ζωντανός. Ο Τραμπ εξέφρασε «συγχαρητήρια» στην οικογένειά του για την απελευθέρωσή του.

Σε ανακοίνωσή της, η οικογένειά του ευχαρίστησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, αλλά κάλεσε επίσης την ισραηλινή κυβέρνηση και τους διαπραγματευτές να συνεχίσουν να εργάζονται για την απελευθέρωση των 58 ομήρων που παραμένουν.



Ο κ. Αλεξάντερ είναι ο πρώτος που απελευθερώνεται από τη Χαμάς αφότου το Ισραήλ ξεκίνησε εκ νέου τη στρατιωτική του επίθεση στις 18 Μαρτίου, μετά τη λήξη της δίμηνης εκεχειρίας.



Τη Δευτέρα, εμφανίστηκε μαζί με μασκοφόρους μαχητές της Χαμάς καθώς τον παρέδωσαν σε εργαζόμενους του Ερυθρού Σταυρού στη νότια πόλη Χαν Γιουνίς της Γάζας.



Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στις ισραηλινές αρχές στη Γάζα προτού επανενωθεί με την οικογένειά του στο νότιο Ισραήλ. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι παρείχε έναν «ασφαλή διάδρομο» για την απελευθέρωση του κ. Αλεξάντερ.



Ένα βίντεο που κοινοποιήθηκε στον λογαριασμό X του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου έδειχνε την Γιαέλ Αλεξάντερ να μιλάει στον γιο της μέσω τηλεφώνου.

