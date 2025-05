Τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κάνει τις τελευταίες ώρες ένα συγκλονιστικό βίντεο που δείχνει πώς ο πόλεμος, οι συγκρούσεις και οι βομβαρδισμοί αποτελούν πλέον μέρος της καθημερινότητας για τους κατοίκους περιοχών όπως η Υεμένη και η Γάζα.

Στο βίντεο, παιδιά φαίνονται να παίζουν ποδόσφαιρο, ενώ στο βάθος υψώνεται μια πυκνή στήλη μαύρου καπνού, αποτέλεσμα των ισραηλινών βομβαρδισμών στο αεροδρόμιο της Σαναά, της πρωτεύουσας της Υεμένης.

Video of children playing soccer during Israeli strikes on Sana'a International Airport today is making the rounds on social media pic.twitter.com/5QLTmhRMcM

"Your airstrikes never stopped our children from playing football how could they ever stop us from supporting Gaza?



Yemeni children during the bombing." pic.twitter.com/VCiW6y0Xn8