Συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ είχε ο νεοεκλεγέντας πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, με τον Αμερικανό πρόεδρο να μην χάνει την ευκαιρία να μην χάνει την ευκαιρία να «επικοινωνήσει» την επιθυμία του να γίνει ο Καναδάς η 51η πολιτεία των ΗΠΑ.

Ο Μαρκ Κάρνεϊ είπε κατά τη διάρκεια συνάντησής τους στον Λευκό Οίκο, ότι ο Καναδάς δεν πρόκειται ποτέ να τεθεί προς πώληση.

«Όπως γνωρίζετε από την αγορά ακινήτων, υπάρχουν ορισμένα μέρη που δεν πωλούνται ποτέ! Βρισκόμαστε σε ένα από αυτά τώρα… δεν είναι προς πώληση. Δεν θα τεθεί προς πώληση»

Ο Τραμπ, ο οποίος έχει επανειλημμένα προτείνει ότι ο Καναδάς θα μπορούσε να γίνει η 51η Πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών, απάντησε λέγοντας: «Ποτέ μη λες ποτέ. Ο χρόνος θα δείξει».

Επιπλέον, το Axios μετέδωσε πληροφορίες για τη συνάντηση, σημειώνοντας τη σθεναρή αντίδραση του Κάρνεϊ στις επανειλημμένες προτάσεις του Τραμπ να γίνει ο Καναδάς η 51η Πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Τραμπ είχε επικρίνει τη βοήθεια και το εμπόριο των ΗΠΑ με τον Καναδά μέσω της πλατφόρμας Truth Social, αμφισβητώντας την αξία της οικονομικής και στρατιωτικής υποστήριξης που παρέχεται στον Καναδά. Παρά αυτές τις εντάσεις, ο Τραμπ εξέφρασε την επιθυμία του να διατηρηθεί η φιλία μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Τραμπ δεν παρέλειψε να συγχαρεί τον Κάρνεϊ για την εκλογή του λέγοντας πως είναι ένα από τα μεγαλύτερα comeback στην ιστορία της πολιτικής.

