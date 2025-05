Συναγερμός σήμανε στη Στουτγάρδη με μια Mercedes να πέφτει πάνω σε πλήθος, τραυματίζοντας τουλάχιστον τρία άτομα, ενώ σε κρίσιμη κατάσταση είναι μια μητέρα.

Η αστυνομία συνέλαβε τον οδηγό και τραυματιοφορείς έχουν σπεύσει στο σημείο.

Σύμφωνα με γερμανικά ΜΜΕ, το όχημα παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά μια μητέρα που έσπρωχνε το καρότσι του μωρού της. Άγνωστη είναι η κατάσταση του παιδιού, με τις πληροφορίες να είναι αντικρουόμενες.

Νεότερες πληροφορίες της γερμανικής αστυνομίας, αναφέρουν ότι πρόκειται για τροχαίο ατύχημα και όχι επίθεση.

JUST IN: Car drives into a group of people in Germany's Stuttgart city, three injured, according to police. pic.twitter.com/HAMSN1M0iW