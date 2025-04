Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στην πλατεία Βασκάλα στην Ουψάλα της Σουηδίας, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για τρεις νεκρούς και τραυματίες.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει την πλατεία Βακσάλα και τους γύρω δρόμους, αναζητώντας τον δράστη της επίθεσης ο οποίος φέρεται να διέφυγε με ηλεκτρικό σκούτερ.

Αυτόπτης μάρτυρας αναφέρει στο svt.se ότι «άκουσα πέντε πυροβολισμούς και είδα ανθρώπους να τρέχουν προς διαφορετικές κατευθύνσεις».

Ο εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομικής διεύθυνσης Μάγκνους Γιάνσον Κλαρίν επιβεβαίωσε πως το τηλεφωνικό κέντρο δέχθηκε αρκετές κλήσεις για πυροβολισμούς, χωρίς να έχουν διευκρινιστεί οι ακριβείς συνθήκες του επεισοδίου.

Η κυκλοφορία των τρένων από και προς την Ουψάλα διακόπηκε προσωρινά στις 5:30 μ.μ. Στις 6 μ.μ., η Σουηδική Διοίκηση Μεταφορών δήλωσε ότι τέθηκε ξανά σε λειτουργία.

