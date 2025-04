Αντιμέτωποι με ένα ανησυχητικό φαινόμενο βρίσκεται τις τελευταίες εβδομάδες, ο πολιτικός κόσμος και η κοινωνία στην Αυστραλία, καθώς ηγετικά στελέχη του νεοναζιστικού χώρου επιχειρούν να ιδρύσουν πολιτικό κόμμα, επιδιώκοντας να αποκτήσουν θεσμική παρουσία και να νομιμοποιήσουν την ιδεολογία τους μέσω της πολιτικής διαδικασίας.​

Όπως αναφέρει η Australian, στις αρχές Απριλίου, οι επικεφαλής του National Socialist Network (NSN), Thomas Sewell και Joel Davis, εμφανίστηκαν στο Δικαστήριο της Αδελαΐδας, όπου επιβεβαίωσαν την πρόθεσή τους να δημιουργήσουν νέο πολιτικό κόμμα.

Η κίνησή τους αυτή θεωρείται ως προσπάθεια να παρακάμψουν τους αυστηρούς νόμους που απαγορεύουν την προώθηση ναζιστικής ιδεολογίας στην Αυστραλία.

The neo-Nazis who disrupted Anzac Day want to form a political party, as part of a plan to exploit legal loopholes and take on the next federal election. https://t.co/gDHX16f6no

Ο Sewell, γνωστός για τη συμμετοχή του σε βίαιες ενέργειες και την ίδρυση της οργάνωσης Lads Society, έχει απασχολήσει τις αρχές για τη ρητορική μίσους και τις ακροδεξιές του δραστηριότητες. Ο Davis, πρώην υποψήφιος του ακροδεξιού κόμματος One Nation, έχει επίσης κατηγορηθεί για εμπλοκή σε ρατσιστικά επεισόδια, αναφέρει η Guardian

Η ανακοίνωση της προσπάθειας ίδρυσης νεοναζιστικού κόμματος προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Ο Πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι καταδίκασε απερίφραστα την κίνηση, τονίζοντας ότι «δεν υπάρχει χώρος για τον νεοναζισμό στην Αυστραλία». Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης Πίτερ Ντάτον χαρακτήρισε την πρωτοβουλία «ντροπή» και «προσβολή για την εθνική μας ταυτότητα».​

Nazis went on tour to the country today but didn't get the welcome they expected. Locals told Sewell very clearly to "shut up, dickhead" Despite what Sewell says, tbe vast majority of Australians incl white people find him and his views abhorent pic.twitter.com/h51s26tu9z