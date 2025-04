Συναγερμός σήμανε στο αεροδρόμιο του Τορόντο μετά από αναφορές για πυροβολισμούς, με το σημείο να έχει αποκλειστεί από ισχυρή αστυνομική δύναμη.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν πληροφορίες για τον δράστη, ενώ ένα άτομο δέχεται καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση.

Διασώστες της Peel Paramedics ανέφεραν ότι «ανταποκρίνονται ενεργά» στο περιστατικό στο αεροδρόμιο και έσπευσαν στον τερματικό Σταθμό 1 του αεροδρομίου γύρω στις 7 π.μ. τοπική ώρα.

Η Αστυνομία του Οντάριο ανακοίνωσε ότι ο αυτοκινητόδρομος 409 προς τον τερματικό σταθμό 1 του αεροδρομίου είναι κλειστός «λόγω αστυνομικής έρευνας» και κάλεσε τους οδηγούς να αποφύγουν την περιοχή.

An incident at terminal one, Pearson International Airport in Toronto, it is not known at this time what exactly is going on, but reportedly, police officers arrived with rifles, pic.twitter.com/3a9vFKxcx7