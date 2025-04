Έναν απίστευτο εφιάλτη βίωσε ένας άνδρας για 20 χρόνια από ένα κομμάτι Lego που σφήνωσε στο αυτί του. Για δύο δεκαετίες έχανε την ακοή του, πονούσε διαρκώς, αλλά οι γιατροί δεν εντόπιζαν το πρόβλημα, με αποτέλεσμα να τον περνάνε για τρελό.

Ο 30χρονος Darren McConachie από τη Σκωτία εξιστόστησε στην Daily Mail την απίστευτη ιστορία του.

Σύμφωνα με την αφήγησή του, σε ηλικία 24 ετών ένιωσε τον χειρότερο πόνο της ζωής του στο αυτί του. Μετά από λίγο ένιωσε κάτι να κινείται μέσα στον ακουστικό του πόρο, η πίεση εντάθηκε και αυτό το «κάτι» που είχε τελικά βγήκε έξω.

«Κρατάω αυτό το μικρό άγνωστο αντικείμενο στο χέρι μου, ανάβω τον φακό στο τηλέφωνό μου και μένω άναυδος: ένα μικροσκοπικό ροζ κομμάτι Lego», είπε χαρακτηριστικά.

Έτσι, βρήκε ένα μικρό ροζ τουβλάκι Lego, που είχε σφηνωθεί ανεξήγητα στο αυτί του.

