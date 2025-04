Αμοιβή 10.000 δολαρίων υπόσχεται ο κυβερνήτης της Πενσυλβάνια Τζος Σαπίρο για πληροφορίες που οδηγούν στην εξιχνίαση της εμπρηστικής επίθεσης που σημειώθηκε στην έπαυλή του.

Ο Τζος Σαπίρο η γυναίκα του και τα τέσσερα παιδιά του βρίσκονταν εντός την οικίας την ώρα του εμπρησμού.

Ο Δημοκρατικός, που συχνά χαρακτηρίζεται ως μελλοντικός υποψήφιος του Λευκού Οίκου, είπε ότι ξύπνησε στη μέση της νύχτας με τις αρχές να επεμβαίνουν για εκκένωση του σπιτιού και κατάσβεση της φωτιάς που εξαπλωνόταν

Το Pennsylvania Governor’s Residence, στο Χάρισμπουργκ, είναι ένα σπίτι γεωργιανού στιλ 29.000 τετραγωνικών από το 1968 και έχει στεγάσει οκτώ κυβερνήτες.

Pennsylvania Governor Josh Shapiro’s home set on fire by arsonist while his family slept https://t.co/QIZnnsWVJG pic.twitter.com/DJMas8GFCH