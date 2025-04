Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, σε γραπτή της ανακοίνωση καταδίκασε απερίφραστα την πολύνεκρη ρωσική πυραυλική επίθεση στην πόλη Σούμι της Ουκρανίας και αναφέρθηκε στις προσπάθειες, με στόχο την επικράτηση της ειρήνης. Πιο αναλυτικά, η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης υπογράμμισε:

«Κατά την ιερή ημέρα της Κυριακής των Βαΐων, στη Σούμι πραγματοποιήθηκε μια ακόμη φρικιαστική και άνανδρη ρωσική επίθεση η οποία προκάλεσε, για μια ακόμη φορά, θύματα στον άμαχο πληθυσμό, μεταξύ των οποίων-δυστυχώς- υπάρχουν και παιδιά. Καταδικάζω με αποφασιστικό τρόπο την απαράδεκτη αυτή βία, η οποία αντιβαίνει σε κάθε πραγματική ειρηνευτική προσπάθεια που προάγεται από τον πρόεδρο Τραμπ και υποστηρίζεται με πεποίθηση από την Ιταλία, μαζί με την Ευρώπη και τους υπόλοιπους διεθνείς εταίρους. Εκφράζω τα ειλικρινέστερα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων και σε ολόκληρο τον ουκρανικό λαό. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να σταματήσουμε αυτή την βαρβαρότητα».

Νωρίτερα, εξοργισμένος από την εγκληματική πυραυλική επίθεση της Ρωσίας στο κέντρο της πόλης Σούμι, δήλωσε και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Με μήνυμά του στο «Χ», ο Αντόνιο Κόστα τονίζει ότι «η Ρωσία συνεχίζει την εκστρατεία της βίας, δείχνοντας για άλλη μια φορά ότι αυτός ο πόλεμος υπάρχει και διαρκεί μόνο επειδή η Ρωσία το επιλέγει». Τονίζει, επίσης, ότι «οι υπεύθυνοι για αυτές τις επιθέσεις πρέπει να λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης».

