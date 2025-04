Η κυβέρνηση Τραμπ καταρτίζει εκτελεστικό διάταγμα που θα επιτρέπει την αποθήκευση μετάλλων από τον βυθό του Ειρηνικού ωκεανού, προκειμένου ν’ αντιμετωπιστεί η κυριαρχία της Κίνας στα ορυκτά που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή μπαταριών, αλλά και για τις αλυσίδες τροφοδοσίας σπάνιων γαιών.

Αυτό ανέφερε σήμερα σε δημοσίευμά της, η εφημερίδα The Financial Times, επικαλούμενη πηγές που έχουν λάβει γνώση για το ζήτημα αυτό.

Σύμφωνα με τους FT, Οι κομβόλιθοι (nodules) σε μέγεθος πατάτας που σχηματίζονται στον πυθμένα της θάλασσας υπό υψηλή πίεση για εκατομμύρια χρόνια περιέχουν νικέλιο, κοβάλτιο, χαλκό και μαγγάνιο – υλικά που χρησιμοποιούνται σε μπαταρίες, ηλεκτρικές καλωδιώσεις ή οπλισμό – καθώς και ίχνη σπάνιων γαιών. Αυτά θα μπορούσαν να προστεθούν στα υπάρχοντα ομοσπονδιακά αποθέματα αργού πετρελαίου και μετάλλων.

Jump on and grab metals shares first thing.

Trump allegedly seeking to stockpile ocean metals



United States President Donald Trump is planning to take executive steps to allow the stockpiling of metals extracted from the Pacific Ocean, the Financial Times (FT) reported on…