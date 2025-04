Μετά την ανακοίνωση των νέων δασμών στα κινεζικά προϊόντα από τον Ντόναλντ Τραμπ και την ανυποχώρητη στάση του Πεκίνου, η εμπορική αντιπαράθεση των δυο χωρών κλιμακώνεται απειλώντας να αποδιαρθρώσει την εμπορική σχέση μεταξύ των δυο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, με απρόβλεπτες συνέπειες.

Σύμφωνα με το διάταγμα, που επιβεβαιώνει επίσης την αναστολή δασμών σε άλλες χώρες, οι δασμοί 125% που ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ σε βάρος της Κίνας προστίθενται στους δασμούς 20% που ήδη επιβάλλονταν από τις αρχές Μαρτίου.

Η Κίνα όμως επιμένει και η εμπορική κόντρα με τις ΗΠΑ οδηγείται πλέον στα άκρα.

Υπενθυμίζεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε για τρεις μήνες τους σαρωτικούς ανταποδοτικούς δασμούς που είχε ανακοινώσει εναντίον των περισσότερων χωρών ενώ παράλληλα επέβαλε νέους δασμούς στην Κίνα, εκτιμώντας πως για την ώρα η πίεση των ΗΠΑ απέδωσε καρπούς.

«Όλοι θέλουν να έρθουν και να κάνουν μια συμφωνία» για τη μείωση των δασμών, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

«Πάντα θα υπάρχει δυσκολία μετάβασης, αλλά ήταν η μεγαλύτερη μέρα στην ιστορία των αγορών» είπε ακόμα ο Ντόναλντ Τραμπ.

US President Donald Trump tells his cabinet things are "going very well" and that he is "very happy with the way the country is running"



He says yesterday was the "biggest day in history" for the markets!

pic.twitter.com/jhKCqBwjSH