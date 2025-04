«Όλοι θέλουν να έρθουν και να κάνουν μια συμφωνία» για τη μείωση των δασμών, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Αναφερόμενος στις συνέπειες από την ανακοίνωσή του για τους δασμούς, είπε ότι η χθεσινή μέρα – που είδε τις αμερικανικές αγορές να ανακάμπτουν μετά από σερί απωλειών- ήταν μια «μεγάλη μέρα».

US President Donald Trump tells his cabinet things are "going very well" and that he is "very happy with the way the country is running"



He says yesterday was the "biggest day in history" for the markets!

