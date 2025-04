Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρθηκε τόσο στο ζήτημα των δασμών όσο και στις συνομιλίες που θα λάβουν χώρα σήμερα, Σάββατο (12/4), στο Ομάν μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους λίγο πριν την πτήση του με το Air Force One προς τη Φλόριντα για το Σαββατοκύριακο, ανέφερε ότι το κατώτατο επίπεδο των δασμών είναι το 10% ή κοντά σε αυτό, προσθέτοντας ωστόσο ότι ίσως υπάρξουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Είπε επίσης στους δημοσιογράφους ότι πιστεύει πως κάτι θετικό θα προκύψει με την Κίνα.

Σχετικά με την αγορά ομολόγων, στην οποία οι δασμοί είχαν προκαλέσει ανησυχία και δισταγμό, παραδέχθηκε ότι υπήρξε «μια μικρή στιγμή» αυτή την εβδομάδα, αλλά την αντιμετώπισε άμεσα.

Επιπλέον, ανέφερε πως πιστεύει ότι το οικονομικό του σχέδιο θα συμβάλει στην αύξηση της αξίας του αμερικανικού δολαρίου.

