Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ δήλωσαν ότι πραγματοποίησαν πλήγμα τα ξημερώματα της Τρίτης, σε νότιο προάστιο της λιβανέζικης πρωτεύουσας Βηρυτού με στόχο έναν πράκτορα της Χεζμπολάχ, το δεύτερο τέτοιο πλήγμα μετά την κατάπαυση του πυρός τον Νοέμβριο.

Σώματα ασφαλείας και κάτοικοι έκαναν λόγο για πολλές ισχυρές εκρήξεις, που ακούστηκαν σ’ όλη την πόλη.

‼️ An Israeli strike on the southern suburb of Beirut : pic.twitter.com/Bbut8BChFb — Hiba Nasr (@HibaNasr) April 1, 2025

«Το χτύπημα στόχευσε έναν τρομοκράτη της Χεζμπολάχ, ο οποίος πρόσφατα είχε καθοδηγήσει πράκτορες της Χαμάς και τους βοήθησε να σχεδιάσουν μια σημαντική και επικείμενη τρομοκρατική επίθεση εναντίον Ισραηλινών πολιτών», αναφέρει ο ισραηλινός στρατός σε κοινή ανακοίνωση με την εγχώρια υπηρεσία ασφαλείας Σιν Μπετ.

🚨Scenes from the building targeted by the Israeli airstrike on the Hayy Madi area in the southern suburbs of Beirut. pic.twitter.com/KrecExuYxD — The amazing jihadist🔻 (@AmazingJihadist) April 1, 2025

«Ο τρομοκράτης αποτελούσε πραγματική και άμεση απειλή», συμπληρώνει η ανακοίνωση.

#Israel takes out a Hezbollah/Hamas operative in the southern suburb of Beirut, #Lebanon.

If the Lebanese Armed Forces will not do their job, someone else will. pic.twitter.com/7kB79BS8O8 — Hussain Abdul-Hussain (@hahussain) April 1, 2025

Την Παρασκευή, το Ισραήλ εξαπέλυσε τις πρώτες αεροπορικές επιδρομές σε νότια προάστια της λιβανικής πρωτεύουσας μετά την εφαρμογή εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός που έβαλε τέλος σε έναν χρόνο εχθροπραξιών με το κίνημα Χεζμπολάχ.