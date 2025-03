O πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για το επίσημο πορτρέτο του στο Καπιτώλιο της Πολιτείας του Κολοράντο χαρακτηρίζοντάς το ως «το χειρότερο» που έχει δει ποτέ.

Ο αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του αναφέρει πως το πορτρέτο που τοποθετήθηκε με πρωτοβουλία του κυβερνήτη, μαζί με εκείνα όλων των υπόλοιπων προέδρων, παρουσιάζει σκόπιμα παραμορφωμένα τα χαρακτηριστικά του σε τέτοιο βαθμό που όπως λέει «ίσως να μην έχω ξαναδεί ποτέ κάτι παρόμοιο».

Nobody likes a bad picture or painting of themselves, but the one in Colorado, in the State Capitol, put up by the Governor, along with all other Presidents, was purposefully distorted to a level that even I, perhaps, have never seen before. The artist also did President Obama,… pic.twitter.com/NIUxU4Ybu8