Έκρυθμη παραμένει μέχρι και αυτή την ώρα η κατάσταση έξω από το δικαστικό μέγαρο της Κωνσταντινούπολης όπου περισσότεροι από 500 άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί και αναμένουν τη δικαστική απόφαση της προφυλάκισης ή μη του Εκρέμ Ιμάμογλου.

Oι αστυνομικές δυνάμεις έχουν μετατρέψει σε φρούριο το μέγαρο καθώς έχουν ενισχυθεί με 5.000 συναδέλφους τους και από άλλες επαρχίες της χώρας. Η αστυνομία, έξω από το δικαστικό μέγαρο έχει συγκεντρώσει δεκάδες αύρες νερού, έχει σηκώσει δεκάδες drones ενώ έκανε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου – λάμψης προκειμένου να διαλύσει τη συγκέντρωση.

Δείτε φωτογραφίες

Η εν λόγω απόφαση αναμένεται αργά το βράδυ του Σαββάτου (22/03), στην περίπτωση δε, που του απαγγελθούν κατηγορίες για τρομοκρατία, αυτομάτως – σύμφωνα με την τουρκική νομοθεσία – εκπίπτει και του αξιώματος του δημάρχου.

Το πλήθος κόσμου έξω από το δικαστικό μέγαρο έχει συγκεντρωθεί να υποστηρίξει τον κύριο πολιτικό αντίπαλο του Ερντογάν παρά τους περιορισμούς στην πρόσβαση.

Δρακόντεια παραμένουν να μέτρα ασφαλείας, οι αστυνομικές αρχές έχουν θέσει υπό κράτηση περισσότερους από 389 διαδηλωτές και πραγματοποιούν εφόδους ακόμη και σε σπίτια.

Οι διαδηλώσεις συνεχίζονται για τέταρτη συναπτή ημέρα και παρά τη σχετική απαγόρευση από το κυβερνείο της Κωνσταντινούπολης. Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, Οζγκούρ Οζέλ, αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι τη νύχτα. Όπως είπε: «Θα πάμε όπου χρειαστεί, ανάλογα με την εξέλιξη των πραγμάτων. Αν χρειαστεί θα είμαστε στο δικαστικό μέγαρο. Αν χρειαστεί θα πάμε έξω από τα έξω από το δημαρχείο. Αν χρειαστεί θα πάμε στην Ταξίμ».

Διαδηλώσεις έχουν ανακοινωθεί πως θα γίνουν και σε πολλές άλλες πόλεις της χώρας, όπως και στη Σμύρνη (δυτικά) και στην πρωτεύουσα Άγκυρα, όπου οι αρχές έχουν απαγορεύσει κάθε συγκέντρωση. Συνολικά, συγκεντρώσεις έχουν πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον 55 από τις 81 επαρχίες της Τουρκίας από την Τετάρτη, δηλαδή σε πάνω από τα δύο τρίτα της χώρας, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο ηγέτης της Τουρκίας, σε ομιλία του σε επίσημο γεύμα (Ιφτάρ) του κόμματός του (AKP) στην Κωνσταντινούπολη, δήλωσε: «Ό,τι κι αν κάνει η αντιπολίτευση, εμείς θα είμαστε συνετοί. Οι δήμοι μας δεν θα ακολουθήσουν το δρόμο της διαφθοράς. Οι δήμοι μας δεν θα ευνοήσουν την αδικία».

Ο Ερντογάν κατηγόρησε το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) λέγοντας: «προκαλούν το έθνος με αφορμή την έρευνα για τη διαφθορά. Εδώ και 4 ημέρες κάνουν τα πάντα για να διαταράξουν την ειρήνη του έθνους. Έχουν κάνει τα πάντα, από το να προσβάλλουν όποιον βρεθεί μπροστά τους, να επιτίθενται στους αστυνομικούς μας που εκτελούν το καθήκον τους, να εκφοβίζουν τα μέλη της δικαιοσύνης που ερευνούν τις καταγγελίες για διαφθορά, μέχρι να καταστέλλουν την εθνική βούληση με την τρομοκρατία του δρόμου».

Αναφερόμενος στις παλλαϊκές διαδηλώσεις που σημειώνονται στην Τουρκία, μετά την σύλληψη του βασικότερου αντιπάλου του, ο Ερντογάν είπε: «Ό,τι κι αν κάνει η αντιπολίτευση, εμείς δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ την κοινή λογική, την υπομονή και την ψυχραιμία μας».

Νωρίτερα, σύμφωνα με το Reuters, ο Εκρέμ Ιμάμογλου αρνήθηκε τις κατηγορίες που του πρόσαψαν περί τρομοκρατίας, χαρακτηρίζοντάς τες «αδιανόητες» και «συκοφαντίες». Όπως δήλωσε στην υπεράσπισή του κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, «βλέπω σήμερα κατά τη διάρκεια της ανάκρισής μου ότι εγώ και οι συνάδελφοί μου βρισκόμαστε αντιμέτωποι με αδιανόητες κατηγορίες και συκοφαντίες».

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου λίγο πριν προσαχθεί στο δικαστικό μέγαρο της Κωνσταντινούπολης για να καταθέσει στον εισαγγελέα απηύθυνε μέσω Twitter νέο μήνυμα προς τον τουρκικό λαό, ενόψει μάλιστα των αυριανών εκλογών στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

«Αυτή είναι η έκκλησή μου προς το έθνος μας: Ό,τι και να γίνει, προστατέψτε τις αυριανές κάλπες. Εκτός από τις κάλπες για τις προεδρικές εκλογές του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, θα υπάρχουν και κάλπες αλληλεγγύης. Όλοι θα μπορούν να ψηφίσουν εδώ», τόνισε ο Ιμάμογλου.

«Φοβούνται πολύ εσάς και τις ψήφους σας, που είναι δημοκρατικό σας δικαίωμα», πρόσθεσε στην ανάρτησή του.

«Τα παιδιά μπορούν να βάλουν τις ζωγραφιές, τα ποιήματα και τις όμορφες λέξεις τους στις κάλπες», συμπλήρωσε ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης.

Thousands of people protested in Turkey against the arrest of Istanbul's mayor Ekrem İmamoğlu.



In Ankara, Istanbul, and other cities, demonstrators called for President Recep Tayyip Erdogan to resign, accusing him of trying to eliminate his biggest rival through the arrest. pic.twitter.com/uXBQ0LTbhO