«Eσωτερική τρομοκρατία» χαρακτήρισε η υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, τους βανδαλισμούς αυτοκινήτων Tesla, ιδιοκτήτης της οποίας είναι ο Έλον Μασκ, στενός συνεργάτης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που έχει αναλάβει να περικόψει τις κρατικές δαπάνες.

«Η σειρά βίαιων επιθέσεων εναντίον των Tesla δεν είναι τίποτα λιγότερο από εσωτερική τρομοκρατία», κατήγγειλε η Μπόντι σε ανακοίνωσή της χθες Τρίτη το βράδυ, ενώ διευκρίνισε ότι το υπουργείο της «έχει ήδη απαγγείλει κατηγορίες σε πολλούς δράστες αυτών των ενεργειών λαμβάνοντας υπόψη του» αυτή την παράμετρο.

«Συνεχίζουμε τις έρευνες και θα κάνουμε τα εμπλεκόμενα πρόσωπα να πληρώσουν ακριβά, περιλαμβανομένων αυτών που ενεργούν μέσα από τη σκιές για να συντονίσουν και να χρηματοδοτήσουν αυτά τα εγκλήματα», πρόσθεσε.

Τη νύκτα της Δευτέρας προς Τρίτη πολλά αυτοκίνητα Tesla πυρπολήθηκαν και έγιναν στόχος πυροβολισμών σε χώρο στάθμευσης στο Λας Βέγκας, όπου οι δράστες έγραψαν με γκράφιτι τη λέξη «Αντισταθείτε», σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

Το γεγονός σχολίασε και ο Μασκ μέσω ανάρτησής του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

🚨🇺🇸FBI NOW PROBING TESLA ARSON AS TERRORISM



The FBI’s Joint Terrorism Task Force is now investigating a firebomb attack on Tesla’s Las Vegas facility after a suspect torched cars with Molotov cocktails and fired into vehicles.



Trump has vowed to treat Tesla vandals as… https://t.co/awbZITbhvF pic.twitter.com/vHCs5TYzgv