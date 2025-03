Ολοκληρώθηκε η τηλεφωνική επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμπ και με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για την Ουκρανία και μέχρι στιγμής δεν έχουν αποκαλυφθεί λεπτομέρειες, αλλά οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για θετικό κλίμα.

Ο απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου, Kirill Dmitriev, σημείωσε ότι «υπό την ηγεσία του Πούτιν και του Τραμπ, ο κόσμος σήμερα πιο ασφαλής».

Η συνομιλία είχε συνολική διάρκεια μιάμισης ώρας και σε λίγο αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις.

Under the leadership of President Putin and President Trump, the world has become a much safer place today! 🇷🇺🇺🇸🌍 Historic! Epic! #Russia #US #USRussia

Μήνυμα Ζελένσκι προς την Ευρώπη

Λίγο πριν ολοκληρωθεί η επικοινωνία των δύο ηγετών, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ταξίδεψε στη Φινλανδία μαζί με τη σύζυγό του, ώστε να συζητήσουν μόνο με Φινλανδούς για την Ουκρανία.

Σε ανάρτηση που έκανε στη πλατφόρμα Χ, σημείωσε τα εξής:

«Μαζί με την Πρώτη Κυρία @ZelenskaUA, πραγματοποιώ επίσημη επίσκεψη στους φίλους και συμμάχους μας στην Φινλανδία.

Θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις με τον Πρόεδρο Alexander Stubb και την Πρώτη Κυρία Suzanne Innes-Stubb, τον Πρόεδρο Jussi Halla-aho και μέλη του Κοινοβουλίου, τον Πρωθυπουργό Petteri Orpo, κυβερνητικούς αξιωματούχους και εκπροσώπους αμυντικών εταιρειών.

Τα βασικά θέματα περιλαμβάνουν την αμυντική υποστήριξη, τις επενδύσεις στην ουκρανική παραγωγή όπλων και την ευρωπαϊκή ενσωμάτωση της Ουκρανίας, τη φινλανδική εμπειρογνωμοσύνη στην ανάπτυξη ενός συστήματος πολιτικής άμυνας και την κατασκευή καταφυγίων, την ενίσχυση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας και τον συντονισμό των προσπαθειών για τον δίκαιο τερματισμό του πολέμου. Η Ευρώπη πρέπει να βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και όλα όσα σχετίζονται με την ασφάλεια της Ευρώπης πρέπει να αποφασίζονται μαζί με την Ευρώπη.

Το πρόγραμμα της Πρώτης Κυρίας επικεντρώνεται στην εκπαιδευτική συνεργασία: επέκταση του Συνασπισμού Ουκρανικών Σπουδών, διασφάλιση της ασφάλειας των εκπαιδευτικών χώρων, οργάνωση σχολικών καταφυγίων και ανταλλαγή τεχνογνωσίας σχετικά με το σύστημα σχολικής σίτισης στη Φινλανδία. Θα υπάρξουν συναντήσεις με επιχειρηματίες, φιλάνθρωπους και εκπροσώπους της πολιτιστικής κοινότητας».

Together with the First Lady @ZelenskaUA, I am on an official visit to our friends and principled allies—Finland.



Meetings will be held with President Alexander Stubb and First Lady Suzanne Innes-Stubb, Speaker Jussi Halla-aho and members of Parliament, Prime Minister Petteri… pic.twitter.com/3zRtvxn5o1