Σε «κόκκινο συναγερμό» έχει τεθεί η Τοσκάνη στην Ιταλία, εξαιτίας σφοδρών πλημμυρών, με τις αρχές να προχωρούν σε πολλές εκκενώσεις, προειδοποιώντας τον κόσμο να αποφεύγει τις μετακινήσεις.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν τον συναγερμό για τμήματα της Τοσκάνης και της Εμίλια-Ρομάνια. Τα φαινόμενα αναμένεται να υποχωρήσουν από το Σάββατο, αλλά προγνώσεις αναφέρουν ότι μπορεί να επιστρέψουν από εβδομάδα.

Ο πρόεδρος της Τοσκάνης δήλωσε ότι οι τοπικές υπηρεσίες διάσωσης και υγείας βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού και συνέστησε στους κατοίκους να επιδείξουν «τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή».

Μέχρι στιγμής, δεν έχει χάσει κάποιος τη ζωή του, όμως έχουν γίνει πολλές και δύσκολες εκκενώσεις, όπως η απομάκρυνση μιας τετραμελούς οικογένειας στην Μπολόνια, όταν κινδύνεψαν να πνιγούν από τα νερά και τη λάσπη.

#Maltempo #Firenze, decine di richieste di soccorso sono giunte alla sala operativa dei #vigilidelfuoco del capoluogo toscano, soprattutto per allagamenti e autisti in difficoltà. Maggiori criticità a Sesto Fiorentino per l’esondazione del torrente Rimaggio [#14marzo 11:15] pic.twitter.com/FK2Y6s9bjC