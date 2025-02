Με έναν απίστευτο τρόπο προσπάθησε να ξεγελάσει την ασφάλεια αεροδρομίου ένας επίδοξος επιβάτης, καθώς φόρεσε περούκα και από κάτω έκρυψε πολλά σακουλάκια κοκαΐνης, συνολικής αξίας περίπου 10.000 ευρώ.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο «Rafael Nunez» στην Κολομβία και αφορούσε επιβάτη ηλικίας 40 ετών που θα ταξίδευε στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Sky News, ο άνδρας είχε κουρέψει κοντά τα μαλλιά του και είχε προσαρμόσει με απόλυτη φυσικότητα το παράνομο φορτίο. Ωστόσο, έγινε αντιληπτός και συνελήφθη, ενώ ανακαλύφθηκε πως κουβαλούσε 19 σακουλάκια κοκαΐνης, συνολικού βάρους άνω των 220 γραμμαρίων.

Έτσι, τέθηκε στη διάθεση της Γενικής Εισαγγελίας για το αδίκημα της διακίνησης, παρασκευής και μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών.

Ακολουθεί βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και δείχνει τη στιγμή που τον κουρεύουν αστυνομικοί, για να βγάλουν την κοκαΐνη από το κεφάλι του:

