Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πέντε τραυματίστηκαν την Τρίτη μετά από κατάρρευση γέφυρας σε εργοτάξιο αυτοκινητοδρόμου στην πόλη Τσεονάν της Νότιας Κορέας, ανακοίνωσαν οι πυροσβεστικές αρχές.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 9:49 π.μ. (0049 GMT) όταν πέντε μεταλλικές δομές 50 μέτρων (164,04 πόδια) που στήριζαν τη γέφυρα του αυτοκινητόδρομου κατέρρευσαν η μία μετά την άλλη αφού είχαν ανυψωθεί στη θέση τους από γερανό, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

BREAKING: At least 3 construction workers killed, 5 injured after portion of highway overpass collapsed near Anseong, South Korea pic.twitter.com/7m0E8zktT4