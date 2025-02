Στις 6 Ιουνίου 1980, ένας αστυνομικός στην πόλη Τοντμόρντεν, στο δυτικό Γιορκσάιρ, έκανε μια τρομακτική ανακάλυψη. Στην κορυφή ενός σωρού άνθρακα ύψους 3 μέτρων σε ένα εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο ανακύκλωσης μετάλλων, βρήκε το άψυχο σώμα του Ζίγκμουντ Άνταμσκι, ενός 56χρονου πολωνού ανθρακωρύχου. Ωστόσο, αυτή η ανακάλυψη ήταν μόνο η αρχή ενός μυστηρίου που θα απασχολούσε τόσο την τοπική όσο και τη διεθνή κοινή γνώμη για δεκαετίες.

Την ίδια περίοδο, ο κόσμος βρισκόταν στην κορύφωση του Ψυχρού Πολέμου. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Μάργκαρετ Θάτσερ ήταν πρωθυπουργός, η ABBA μόλις είχαν κυκλοφορήσει το άλμπουμ Super Trooper και οι σινεφίλ έσπευδαν να παρακολουθήσουν την πολυαναμενόμενη συνέχεια του Star Wars – «The Empire Strikes Back». Όμως, στην μικρή πόλη Τοντμόρντεν, τα πράγματα ήταν πολύ παράξενα.

Πέντε ημέρες πριν από την ανακάλυψη του πτώματος, ο Ζίγκμουντ Άνταμσκι είχε φύγει από το σπίτι του στο Τίνγκλι, 50 χιλιόμετρα μακριά, και εξαφανίστηκε χωρίς να αφήσει ίχνη. Όταν βρέθηκε το σώμα του, προκάλεσε πολλά ερωτήματα. Ο Άνταμσκι φορούσε κοστούμι, αλλά το πουκάμισό του, το πορτοφόλι και το ρολόι του έλειπαν. Τα μαλλιά του είχαν κοπεί και είχε ελάχιστη τριχοφυΐα, αν και είχε εξαφανιστεί για μέρες. Ο αστυνόμος Άλαν Γκοντφρέι, που βρήκε το σώμα του, παρατήρησε ότι ο Άνταμσκι έμοιαζε σαν «να είχε τρομοκρατηθεί μέχρι θανάτου».

Σύμφωνα με την Daily Mail, το πιο παράξενο από όλα ήταν τα ανεξήγητα εγκαύματα που υπήρχαν στον λαιμό, το κεφάλι και τους ώμους του. Αυτά τα εγκαύματα ήταν καλυμμένα με μια «παράξενη αλοιφή», η οποία δεν μπορούσε να αναγνωριστεί από τους ιατρούς. Ένας τοξικολογικός έλεγχος απέτυχε να βρει οποιοδήποτε ίχνος νοσοκομειακής θεραπείας κατά τη διάρκεια των ημερών που έλειπε ο Άνταμσκι. Η νεκροψία έδειξε ότι ο Άνταμσκι είχε πεθάνει από καρδιακή ανεπάρκεια λόγω «ισχαιμικής καρδιοπάθειας» και εμφυσήματος και ο ιατροδικαστής κατέληξε σε ανοιχτό πόρισμα.

Οι τοπικές Αρχές αδυνατούσαν να εξηγήσουν πώς βρέθηκε ο Άνταμσκι στο Τοντμόρντεν και οι θεωρίες συνωμοσίας άρχισαν να κυκλοφορούν. Μία από αυτές υποστήριζε ότι, εν μέσω του Ψυχρού Πολέμου, η KGB μπορεί να είχε εμπλακεί, εξηγώντας έτσι το γεγονός ότι ο ιατροδικαστής δεν μπορούσε να αναγνωρίσει την αλοιφή. Μια άλλη θεωρία πρότεινε ότι ο Άνταμσκι είχε χτυπηθεί από σφαίρα κεραυνού, ένα σπάνιο φαινόμενο που προκαλεί την εμφάνιση σφαιρικών μπάλων φωτός.

Η πιο ισχυρή θεωρία ήταν ότι ο Άνταμσκι είχε πέσει θύμα εξωγήινης απαγωγής. Αυτή η θεωρία ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο όταν ο ίδιος ο αστυνόμος Άλαν Γκοντφρέι ισχυρίστηκε ότι είχε τη δική του συνάντηση με εξωγήινους.

