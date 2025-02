Ο Χάουαρντ Λούτνικ ορκίστηκε την Παρασκευή ως υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ στο Οβάλ Γραφείο από τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς.



Ο Λούτνικ, ο οποίος ήταν πρώην διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Cantor Fitzgerald, υποσχέθηκε να «ισοσκελίσει τον προϋπολογισμό» και να περιορίσει τη «σπατάλη, την απάτη και την κατάχρηση» στη νέα του θέση.

«Και στη συνέχεια θα αναπτύξουμε αυτή την οικονομία με τρόπο που οι άνθρωποι δεν έχουν ξαναδεί», ανέφερε σε δηλώσεις του πριν ορκιστεί.



«Ο Ντόναλντ Τραμπ καταλαβαίνει τις παγκόσμιες επιχειρήσεις. Είναι η πρώτη φορά που βάζετε σε αυτή την καρέκλα τον μεγαλύτερο επιχειρηματία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», πρόσθεσε ο Λάτνικ, δείχνοντας το γραφείο του Οβάλ Γραφείου.

