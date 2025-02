Οι αστυνομικοί του Νιου Χέιβεν έμειναν άναυδοι με τον απρόσμενο επισκέπτη τους! Ένα μωρό φώκια αποφάσισε να κάνει βόλτα στο κέντρο της πόλης του Κονέκτικατ την Κυριακή, προκαλώντας μικρό μποτιλιαρισμα και αρκετή αναστάτωση.



«Η φώκια βρέθηκε στην οδό Chapel Street/East Street μετά από κλήση ενός περαστικού γύρω στις 14:20 την Κυριακή», δήλωσε ο εκπρόσωπος του αστυνομικού τμήματος Κρίστιαν Μπρούκχαρτ στην εφημερίδα «The New York Post» την Τρίτη.

«Αυτός που έκανε την κλήση ανέφερε ότι μπορεί να έχει τραυματιστεί», δήλωσε ο Μπρούκχαρτ. «Οι αστυνομικοί παρέμειναν μαζί του μέχρι που τελικά μεταφέρθηκε στο Mystic Aquarium για αποθεραπεία. Επικοινώνησα μαζί τους χθες και αναρρώνει. Υποθέσαμε ότι ήταν εδώ για να δοκιμάσει την πίτσα με τα μύδια, αλλά δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω αυτό. Είμαστε απλά χαρούμενοι που είναι ασφαλής».

Η αστυνομία δήλωσε ότι δεν είναι ακόμη σαφές από πού προήλθε η φώκια.

