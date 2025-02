Πυροβολισμοί σημειώθηκαν ξανά στο μετρό των Βρυξελλών μία μέρα μετά την επίθεση με Καλάσνικοφ που εξαπέλυσαν δύο άτομα.

Σύμφωνα με το Visegrád 24, ένας τραυματίας δέχτηκε σφαίρα στο πόδι και είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Βίντεο από το σημείο:

BREAKING:



A second shooting has taken place in front of the same metro station in Brussels where 2 masked men fired AK47s yesterday morning.



This time, a man was shot in the leg and was left in critical condition due to blood loss. pic.twitter.com/upyoTGb88H