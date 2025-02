Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ υλοποίησε χθες Σάββατο την απειλή του για εμπορικό πόλεμο, επιβάλλοντας δασμούς 25% στις εισαγωγές προϊόντων από τον Καναδά και το Μεξικό και επιπλέον 10% στους υφιστάμενους δασμούς στα κινέζικά προϊόντα.

Ως εκ τούτου, ο αμερικανός πρόεδρος επιτίθεται στους τρεις κορυφαίους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, που αθροιστικά αντιπροσωπεύουν πάνω από το 40% των εισαγωγών στη χώρα.

Η επιβολή δασμών τίθεται σε ισχύ από την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου για τα καναδικά προϊόντα, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα που περιήλθε εις γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP). Ωστόσο, οι καναδικοί υδρογονάνθρακες θα φορολογούνται με 10%.

Η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι το μέτρο αποσκοπεί στην άσκηση πίεσης στις κυβερνήσεις των τριών χωρών προκειμένου να λάβουν δραστικά μέτρα για τον περιορισμό της διακίνησης φαιντανύλης προς τις ΗΠΑ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, η οποία ανήκει στον ίδιο, ο Ντόναλντ Τραμπ εξηγεί ότι βάσει νόμου του 1977 για τις διεθνείς έκτακτες οικονομικές εξουσίες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δύναται να εισάγει ρυθμίσεις στις εμπορικές συναλλαγές σε περίπτωση εθνικής έκτακτης ανάγκης. Εν προκειμένω, αφορά «τη μεγάλη απειλή που αντιπροσωπεύουν οι παράτυποι μετανάστες και τα θανατηφόρα ναρκωτικά που σκοτώνουν συμπολίτες μας, συμπεριλαμβανομένης της φαιντανύλης. Πρέπει να προστατεύσουμε τους Αμερικανούς και είναι καθήκον μου ως πρόεδρος να προασπίσω την ασφάλεια όλων», έγραψε ο Τραμπ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Κίνα εξάγει στο Μεξικό δραστικές ουσίες που επιτρέπουν στα μεξικανικά καρτέλ να παράγουν φαιντανύλη, η οποία εν συνεχεία διακινείται στις ΗΠΑ. Επικρίνει επίσης το Μεξικό και τον Καναδά ότι δεν ελέγχουν αποτελεσματικά τις μεταναστευτικές ροές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Οι δασμοί που ανακοινώθηκαν είναι απαραίτητοι ώστε να καταστούν υπόλογοι η Κίνα, το Μεξικό και ο Καναδάς για τις υποσχέσεις τους να σταματήσουν τις ροές» ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ, υπογραμμίζει ο Λευκός Οίκος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Ειδικότερα για το Μεξικό, ο Λευκός Οίκος υπογραμμίζει ότι οι δασμοί θα παραμείνουν σε ισχύ έως ότου η κυβέρνηση της χώρας συνεργαστεί με τις ΗΠΑ στην καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών. Τα μεξικανικά καρτέλ «είναι οι κορυφαίοι διακινητές φαιντανύλης, μεθαμφεταμίνης και άλλων ναρκωτικών σε όλον τον κόσμο. Αυτά τα καρτέλ έχουν συμμαχήσει με την κυβέρνηση του Μεξικού και θέτουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια και τη δημόσια υγεία στις ΗΠΑ», υποστηρίζει ο Λευκός Οίκος, χωρίς να παρέχει στοιχεία που να συνηγορούν σε αυτόν τον ισχυρισμό.

Όσον αφορά τον Καναδά, ο Λευκός Οίκος διαπιστώνει ότι «υπάρχει αυξανόμενη παραγωγή φαιντανύλης» στη χώρα αυτή.

Από την πλευρά της η Κίνα «διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην κρίση φαιντανύλης που καταστρέφει τις ζωές Αμερικανών» και οι δασμοί θα ισχύουν έως ότου εξασφαλιστεί η «πλήρης συνεργασία» του Πεκίνου σε αυτό το ζήτημα, σύμφωνα με την κυβέρνηση Τραμπ.

Η υπογραφή του διατάγματος για την επιβολή δασμών στις τρεις χώρες, έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις στον Καναδά και το Μεξικό.

Όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό: «Συναντήθηκα με τους πρωθυπουργούς και το υπουργικό μας συμβούλιο σήμερα και θα μιλήσω με τον πρόεδρο (του Μεξικού) Κλαούδια Σέινμπαουμ σύντομα. Δεν το θέλαμε αυτό, αλλά ο Καναδάς είναι έτοιμος».

Η πρώην υπουργός Οικονομικών του Καναδά, Κρίστια Φρίλαντ, υποψήφια για να διαδεχθεί τον Τριντό στην πρωθυπουργία, πρότεινε να χτυπηθεί άμεσα ο σύμμαχος του Τραμπ, Έλον Μασκ, εφαρμόζοντας δασμό 100% στα ηλεκτρικά οχήματα της Tesla Inc.

«Ο Καναδάς θέλει να αποφύγει τους δασμούς, αλλά αν ο Τραμπ δεν αποθαρρυνθεί, οι δασμοί θα επεκταθούν “σταδιακά” και οι υπουργοί “δεν βγάζουν τίποτα από το τραπέζι όσον αφορά τις επιλογές για το μέλλον», δήλωσε καναδός αξιωματούχος.

«Αυτό θα περιλάμβανε το ενδεχόμενο εξαγωγικών δασμών σε πράγματα όπως η ενέργεια και τα κρίσιμα ορυκτά», είπε.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούδια Σέινμπαουμ, ανακοίνωσε επίσης αντίποινα εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών το βράδυ του Σαββάτου.

Η Σέινμπαουμ είπε σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X ότι έδωσε εντολή στον υπουργό Οικονομίας της να εφαρμόσει «δασμολογικά και μη δασμολογικά μέτρα για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Μεξικού».

Χαρακτήρισε «συκοφαντίες» τις κατηγορίες του Λευκού Οίκου ότι η κυβέρνησή της συνεργάζεται με καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών.

Είπε ότι οι δασμοί ήταν το «Σχέδιο Β» της και πρότεινε στον Τραμπ να «δημιουργήσει μια ομάδα εργασίας με τις καλύτερες ομάδες δημόσιας υγείας και ασφάλειας».

