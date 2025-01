Μια μαθήτρια σκοτώθηκε και μια άλλη τραυματίστηκε όταν ένας ένοπλος έφηβος άνοιξε πυρ σε καφετέρια λυκείου στο Νάσβιλ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Ο 17χρονος δράστης, ο οποίος ήταν επίσης μαθητής στο Λύκειο αμέσως μετά αυτοκτόνησε όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Ντον Άαρον.

Το σχολείο έχει περίπου 2.000 μαθητές και βρίσκεται στην Αντιόχεια, μια γειτονιά περίπου 10 μίλια (16 χιλιόμετρα) νοτιοανατολικά του κέντρου του Νάσβιλ, όπως μεταδίδει το wkrn.

«Το Λύκειο είναι σε lockdown λόγω των πυροβολισμών που έπεσαν μέσα στο σχολικό κτίριο. Στο σημείο βρίσκεται η Αστυνομία. Το άτομο που είναι υπεύθυνο για τους πυροβολισμούς δεν αποτελεί πλέον απειλή», ανέφερε το γραφείο εκπαίδευσης της περιφέρειας σε δήλωση.

‼️#BREAKING: Antioch High School Shooting leaves 2 confirmed dead 1 wounded as a student shoots 2 others and then shoots himself dead. 😮 happening now in Nashville, Tennessee.#Nashville #shooting pic.twitter.com/zywsDsMj4H