Αίσθηση προκάλεσε η ωμή τοποθέτηση Δανού ευρωβουλευτή αναφορικά με την επιθυμία των ΗΠΑ να αγοράσουν τη Γροιλανδία, λέγοντας μέσα στο ευρωκοινοβούλιο στον Ντόναλντ Τραμπ «άντε γ…».

Ειδικότερα, ο δεξιός ευρωβουλευτής Άντερς Βίστισεν, είπε: «αξιότιμε πρόεδρε Τραμπ, ακούστε πολύ προσεκτικά. Η Γροιλανδία ανήκει στο βασίλειο της Δανίας για 800 χρόνια. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της χώρας και δεν είναι προς πώληση», είπε αρχικά πριν… πετάξει τη βόμβα.

«Αφήστε με να το πω στη γλώσσα σας. Κύριε Τραμπ άντε γ…». Από την πλευρά του ο πρόεδρος του κοινοβουλίου είπε με τη σειρά του «Εάν η μετάφραση ήταν σωστή, ο όρος που χρησιμοποιήσατε δεν επιτρέπεται σε αυτό το χώρο και θα υπάρξουν συνέπειες στο μήνυμα που χρησιμοποιήσατε».

