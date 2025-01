Μια γυναίκα από το Αρκάνσας των ΗΠΑ και ο σύζυγός της συνελήφθησαν και κατηγορούνται για τον θάνατο από πνιγμό του 2χρονου γιου της γυναίκας, τον οποίο έριχναν επανειλημμένα σε μια πισίνα σε μια προσπάθεια να του μάθουν κολύμπι, όπως λένε οι Αρχές.

Η 24χρονη Annastacia Atkins και ο 29χρονος Dakota Shawn Hays συνελήφθησαν τη Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου, και κατηγορήθηκαν για φόνο πρώτου βαθμού σε σχέση με τον θάνατο του αγοριού τον Ιούνιο του 2024, σύμφωνα με ένταλμα σύλληψης που εξασφάλισε το People.

Η Atkins κατηγορήθηκε επίσης ότι επέτρεψε την κακοποίηση ανηλίκου, σύμφωνα με τα διαδικτυακά αρχεία της φυλακής, ενώ ο Hays αντιμετωπίζει την κατηγορία της έκθεσης σε κίνδυνο ανηλίκου.

Το αγόρι πέθανε στις 17 Ιουνίου από παρατεταμένη έλλειψη οξυγόνου στον εγκέφαλο, τρεις ημέρες αφότου ο Atkins και ο Hays κάλεσαν τις Αρχές, επειδή το παιδί δεν ανταποκρινόταν, μετά το κολύμπι του σε μια πισίνα στο σπίτι της θείας του Hays.

