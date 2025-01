Η ιδέα ενός μικρού, «χόμπιτ» που επιβιώνει σε ένα απομακρυσμένο νησί της Ινδονησίας για ένα εκατομμύριο χρόνια μπορεί να φαίνεται σαν σενάριο φαντασίας, αλλά ο ανθρωπολόγος καθηγητής Γκρέγκορι Φορθ, έχει συλλέξει αναφορές από ντόπιους που ισχυρίζονται ότι έχουν δει αυτό το πλάσμα στο νησί της Φλόρες.

Οι πιο πρόσφατες εμφανίσεις, που αναφέρθηκαν από τουρίστες, έχουν ενισχύσει την ιδέα ότι ένας πιθανός πρόγονος των ανθρώπων μπορεί να έχει επιβιώσει στο νησί για χιλιετίες.

Αξιοσημείωτο είναι ότι στη Φλόρες, το 2003, οι ερευνητές ανακάλυψαν απολιθώματα ενός μικρού ανθρώπινου είδους, του Homo floresiensis, που πιστεύεται ότι είχε ύψος μόλις 1,10 μέτρα και εκτιμάται ότι εξαφανίστηκε πριν από 50.000 χρόνια.

Ο Φορθ δήλωσε στην DailyMail ότι είχε ακούσει ιστορίες για μικρούς «άνθρωπους – πίθηκους» από τους ντόπιους, πολύ πριν ανακαλυφθούν τα απολιθώματα του Homo floresiensis, γεγονός που υποδεικνύει ότι οι τοπικές ιστορίες δεν είχαν διαμορφωθεί εξαιτίας της ανακάλυψης αυτής.

Το απομακρυσμένο νησί Φλόρες είναι το δέκατο μεγαλύτερο νησί της Ινδονησίας και φιλοξενεί τους δράκους του Κομόντο, καθώς και το μεγαλύτερο ποντίκι της Φλόρες, που είναι και το μεγαλύτερο στον κόσμο. Με δασικές περιοχές που κατεβαίνουν απότομα στη θάλασσα, το εσωτερικό του νησιού είναι αραιοκατοικημένο.

Ο καθηγητής Φορθ συζήτησε για δεκαετίες με τους ανθρώπους της φυλής Λίο που κατοικούν το νησί, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι αγρότες και ζουν κοντά στις ακτές. Πολλοί απ’ αυτούς είχαν ιστορίες για ένα πλάσμα που μοιάζει με συνδυασμό ανθρώπου και πιθήκου, αλλά είναι μικρότερο από έναν άνθρωπο.

Άλλη φυλή της περιοχής είχε παρόμοιες ιστορίες για έναν μικρό «άνθρωπο – πίθηκο», αλλά πίστευαν ότι είχαν εξαφανιστεί εδώ και χρόνια, εξήγησε ο Φορθ.

Οι άνθρωποι της φυλής Λίο λένε ότι το πλάσμα ήταν πιο τριχωτό από τον άνθρωπο, περπατούσε όρθιο, αλλά είχε ένα πρόσωπο που έμοιαζε με πίθηκο. Το ονομάζουν «λάι χόα» και ο Φορθ έχει μιλήσει προσωπικά με περίπου 30 άτομα, που πιστεύουν ότι έχουν δει τουλάχιστον έναν από αυτούς τους ανθρώπους – πίθηκους.

Στο βιβλίο του, Between Ape and Human: An Anthropologist on the Trail of a Hidden Hominoid, ο Φορθ επιχείρησε να απαντήσει στην ερώτηση για το τι εννοούσαν οι Λίο όταν περιέγραφαν μικρά, πλάσματα στα βουνά της Φλόρες.

Ο Φορθ είπε: «πρώτη φορά άκουσα για πλάσματα που έμοιαζαν με πρωτόγονους ανθρώπους όταν άρχισα να ερευνώ τη Φλόρες το 1984. Τι θα μπορούσε να εξηγήσει την πεποίθησή τους; Αυτό που περιγράφουν μοιάζει εκπληκτικά με τις αναπαραστάσεις του Homo floresiensis. Είναι ένα πολύ μικρό, σωματικά πρωτόγονο μέλος της ανθρώπινης ομάδας».

Ο Φορθ σημειώνει ότι, αντίθετα με άλλες λαϊκές παραδόσεις του νησιού για πνεύματα, οι περιγραφές του μικρού «ανθρώπου – πίθηκου» ήταν φυσιοκρατικές και οι Λίο μιλούσαν γι’ αυτές πολύ διαφορετικά από τα πνευματικά πλάσματα, τα οποία ήταν αόρατα και είχαν υπερφυσικές δυνάμεις.

Ο Φορθ δήλωσε: «οι περιγραφές είχαν πάντα μια συγκεκριμένη μορφή: διαφέρουν, όπως θα περιμένατε από διαφορετικούς παρατηρητές, αλλά ταυτόχρονα, όλες οι διαφορετικές μαρτυρίες ενίσχυαν την πιθανότητα ότι ίσως υπάρχει κάποιο φυσικό είδος».

Το Homo floresiensis ήταν χορτοφάγο είδος, γεγονός που ενισχύει την πιθανότητα το νησί να υποστηρίξει έναν άλλο «άνθρωπο – πίθηκο».

Ο Φορθ πραγματοποίησε οκτώ επισκέψεις στην περιοχή των Λίο μεταξύ 2005 και 2018, και άρχισε να αμφισβητεί αν ήμασταν οι μόνοι εκπρόσωποι του γένους Homo που ζούσαν στον πλανήτη σήμερα.

Αν και αναγνωρίζει ότι ίσως ο «άνθρωπος – πίθηκος» να είναι ένα νέο και άγνωστο είδος πιθήκου ή μια απομονωμένη πληθυσμιακή ομάδα σύγχρονων ανθρώπων, ο Φορθ τονίζει ότι, λόγω έλλειψης άλλων στοιχείων για αυτές τις θεωρίες, η καλύτερη υπόθεση είναι ότι ίσως υπάρχει ένα πλάσμα παρόμοιο με τον «άνθρωπο – πίθηκο».

Ο Φορθ ολοκλήρωσε την έρευνά του το 2018 και υπέστη ένα εγκεφαλικό επεισόδιο πάνω από τον Ειρηνικό, το οποίο τον εμπόδισε να συνεχίσει την έρευνά του, αλλά δηλώνει ότι έχει λάβει «ενδιαφέροντα» στοιχεία από άλλους στην περιοχή από τότε.

«Δύο νέοι από το Ηνωμένο Βασίλειο, μάλιστα, επισκέφτηκαν τη Φλόρες για διακοπές και ισχυρίζονται ότι είδαν κάτι που μοιάζει πολύ με τους «ανθρώπους – πιθήκους», αναφέρει χαρακτηριστικά.